В сети показали новое видео жестоких беспорядков на Храмовой горе

Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть горящее дерево. В него попал фейерверк, запущенный арабскими погромщиками.

Сейчас Храмовая гора выглядит как настоящее поле боя. Так, сотни арабов закидывают полицейских камнями и бутылками с коктейлями Молотова.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

И вот в сети показали новое видео с места событий. На нем видно, как дерево вспыхнуло от попадания фейерверка. Погромщики пытаются пробиться к Стене Плача и с горы закидывать молящихся евреев камнями, на данный момент полиции удается их сдерживать.

Также на телеграм-канале Израиль по-русски показали еще ролики с Храмовой горы. На них можно увидеть, как арабы стреляют фейерверками в правоохранителей, а также то, как пожарники пытаются потушить загоревшееся дерево.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору.

Также Курсор писал, что вчера также произошли новые столкновения между полицией и палестинскими арабами на Храмовой горе.

Еще напомним, что 20 верующих пострадали из-за вчерашних столкновений на Храмовой горе.