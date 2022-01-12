Глава тюремной службы даст показания по делу о побеге из Гильбоа

Глава Израильской тюремной службы (ИПС) Кэти Перри в среду утром даст показания перед комитетом по поводу побега из тюрьмы Гильбоа, когда шесть палестинских заключенных из службы безопасности сбежали из самой охраняемой тюрьмы Израиля в сентябре прошлого года.
Об этом пишет JPost.
Ожидается, что Перри также будет допрошена по поводу «дела сутенеров» в тюрьме, о котором сообщалось в 2018 году, а затем всплыло во время дачи показаний начальником тюрьмы Фредди Бен-Шитритом перед комитетом.
Курсор уже писал, что полиция возвращается к расследованию сексуального скандала в тюрьме Гильбоа. Генпрокурор Амит Айсман распорядился снова расследовать подозрения о «сутенерстве» в тюрьме «Гильбоа». Именно оттуда в начале осени сбежали террористы, которых, к счастью, затем удалось отыскать.
Также Курсор сообщал, что начали появляться первые свидетельства жертв таких действий со стороны тюремной администрации. Так, адвокат одной девушки из солдат, сексуально эксплуатируемых в тюрьме Гильбоа.
Напомним, что начальник тюрьмы Гильбао Фредди Бен Шитрит заявил о том, что женщин-охранников израильской тюремной службы сводили с заключенными в Гильбоа. Хотя об инциденте впервые сообщила три года назад в 2018 году репортер Лиран Леви, старший тюремный персонал не давал показаний по делу не так давно.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.