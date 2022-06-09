Главнокомандующий греческих войск завершил первый официальный визит в Израиль

Константинос Флорос на этой неделе находился в Израиле и встретился с высшими военными страны, включая Авива Кохави и генерал-майора Талема Кельмана.

Главнокомандующий греческих вооруженных сил генерал Константинос Флорос завершил свой первый официальный визит в Израиль, сообщает израильская армия.

Флорос провел встречи со своим израильским коллегой генерал-лейтенантом Авивом Кохави, а также с генерал-майором Талем Кельманом, военным чиновником, отвечающим за вопросы Ирана, старшим офицером разведки и другими официальными лицами.

«На встречах обсуждался ряд тем, включая общие проблемы в Средиземноморском регионе», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

«Также обсуждалось двустороннее сотрудничество между двумя вооруженными силами с акцентом на сотрудничество в области разведки и возможности совместного обучения», — говорится в заявлении.

Флоросу была организована экскурсия по различным базам ЦАХАЛа, включая подразделение 9900 разведывательного управления, военно-морскую базу «Шайет 13», авиабазу ВВС «Пальмахим» и батарею ПВО «Железный купол».

Курсор ранее писал, что бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил участвовать на следующих выборах в Кнессет. Айзенкот сообщил своим соратникам о своем решении, и предполагается, что он не будет создавать новую партию, а присоединится к уже существующей.

Также сообщалось, что морской десант учится вести бои вдали от границ Израиля. В командовании военно-морских сил Израиля заявило, что приобрело два специальных аппарата, которые дадут возможность более эффективно высаживать морской десант. Аппаратура производилась в США.