Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил участвовать на следующих выборах в Кнессет

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил баллотироваться в Кнессет на следующих выборах и официально объявит об этом, когда будут назначены новые выборы.
Бывший начальник Генштаба уже контактировал с лидерами нескольких партий, причем наиболее серьезные переговоры велись с министром иностранных дел Яиром Лапидом, председателем партии «Еш Атид». Министр обороны Бенни Ганц также предложил Айзенкот вступить в его партию «Кахоль-лаван».
Курсор ранее писал, что Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции. Представители оппозиции поспешили намекнуть на скорый распад коалиции, якобы из-за намерения депутата Ямины Нира Орбаха покинуть коалицию, однако офис последнего выступил с опровержением и заявил, что Орбах «не планирует проводить пресс-конференцию».