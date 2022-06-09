Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил участвовать на следующих выборах в Кнессет

07:51, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Zahav
Гади Айзенкот фото
Фото: Flash90

Айзенкот сообщил своим соратникам о своем решении, и предполагается, что он не будет создавать новую партию, а присоединится к уже существующей.

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил баллотироваться в Кнессет на следующих выборах и официально объявит об этом, когда будут назначены новые выборы.

Бывший начальник Генштаба уже контактировал с лидерами нескольких партий, причем наиболее серьезные переговоры велись с министром иностранных дел Яиром Лапидом, председателем партии «Еш Атид». Министр обороны Бенни Ганц также предложил Айзенкот вступить в его партию «Кахоль-лаван».

Курсор ранее писал, что Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции. Представители оппозиции поспешили намекнуть на скорый распад коалиции, якобы из-за намерения депутата Ямины Нира Орбаха покинуть коалицию, однако офис последнего выступил с опровержением и заявил, что Орбах «не планирует проводить пресс-конференцию».

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Автор материала:
Алекс Арнав
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