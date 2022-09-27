Главный кандидат на пост премьер-министра Италии ранее хвалила Иран и Хизбаллу

Глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, которая может стать первым ультраправым итальянским лидером после Второй мировой войны, в прошлом позитивно высказывалась в адрес Ирана, ливанской террористической организации Хизбалла и других союзников сирийского президента Башара Асада.

Так, в 2018 году в разговоре с журналистами Мелони заявила, что если бы не Хизбалла и другие сторонники режима Асада, в который входят Иран и *россия, христиане в Сирии больше не смогли бы показывать вертеп, изображающий рождение Иисуса Христа во время Рождества.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Асад позиционировал себя как защитника христиан и других религиозных меньшинств от преимущественно суннитских повстанцев, которые боролись за его свержение с тех пор, как в 2011 году в Сирии началась гражданская война.

Этот комментарий Мелони прозвучал после того, как тогдашний министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, (ныне входит в правую коалицию, стремящуюся получить большинство в обеих палатах итальянского парламента под главенством Мелони), осудил Хизбаллу как террористическую организацию во время своего визита в Израиль, что спровоцировало волну критики в Италии. Слова нынешнего главного кандидата на пост премьер-министра Италии не казались Израиля, к уничтожению которого регулярно призывал Иран и Хизбалла.

Помимо этого, правый политик в 2014 году осудила «еще одну резню детей в Газе» на фоне столкновений между Израилем и палестинскими террористами в анклаве, управляемом ХАМАСом. Таким образом она прокомментировала смертельные удары по больнице и детской площадке в лагере беженцев в городе Газа.

Одновременно с этим Мелони недавно пообещала, что будет поддерживать Израиль и попытается отдалить «Братьев Италии» от их фашистских корней. Израильские чиновники пока что не отреагировали на проведение выборов в Италии.

«Мы десятилетиями отдавали фашизм истории, решительно осуждая потерю демократии, возмутительные антиеврейские законы и трагедию Второй мировой войны», – заявила Джорджа.

Таким образом Мелони ответила на обвинения в том, что ее партия является неофашистским движением. Она полагает, что подобные обвинения являются смехотворными и исходят от левых, но она не уклонилась от них, потому что знает, «насколько деликатным он может быть для израильтян».

Помимо этого, глава партии «Братья Италии» комментировала предыдущие визиты в Израиль, где она посетила Яд ва-Шем. Во время этого она испытала «переживания, потрясающие совесть». По словам Мелони, в скором времени она посетит Израиль в надежде начать сотрудничество и разработать стратегии, в том числе касающиеся поставок природного газа через восточную часть Средиземного моря.

Ранее «Курсор» сообщал, что Сильвио Берлускони, входящий в партию «Братья Италии», спровоцировал скандал после защиты президента россии* путина по поводу войны в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!