Берлускони рассказал, кто «подтолкнул» путина к войне с Украиной

«Войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и потом уйти», — сказал Берлускони.

Сильвио Берлускони, трехкратный бывший премьер-министр Италии, спровоцировал скандал после защиты президента россии* путина по поводу войны в Украине.

85-летний миллиардер рассказал итальянскому телевидению, что путина, его старого друга, подтолкнули к вторжению в Украину российский народ и министры, которые хотели заменить администрацию Владимира Зеленского «порядочными людьми».

Берлускони, осудивший войну, заявил в чат-шоу Porta a Porta, что «российское население, его партия и его министры подтолкнули путина изобрести эту спецоперацию».

Берлускони сказал: «Войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и потом уйти. Вместо этого они встретили сопротивление, которое затем подпитывалось оружием всех видов с запада».

Во время своего пребывания на посту премьер-министра Берлускони поддерживал тесные отношения с путиным, восхваляя его руководство и помогая заключать энергетические сделки, в которых некоторые обвиняют Италию в ее сегодняшней зависимости от российского газа.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!