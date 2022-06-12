Главный раввин: Инициатива Саара об алиментах противоречит закону

Раввин Давид Лау обратился к министру Гидеону Саару и попросил прекратить продвижение меморандума о законе, поскольку не были учтены комментарии старших даянов.

Главный раввин Израиля, раввин Давид Лау, обратился сегодня (в воскресенье) к министру юстиции Гидеону Саару и попросил его прекратить продвижение меморандума о законе об алиментах, выдвинутого Министерством юстиции.

В своем письме главный раввин написал министру юстиции, что «меморандум демонстрирует фундаментальные изменения по сравнению с тем, что было решено ранее, а также содержит вещи, которые противоречат позиции Галахи».

Главный раввин также отметил в своем письме, что ранее проходило обсуждение с министром юстиции Шакед и чиновниками министерства юстиции, а также со старшими даянами, когда в итоге было решено не продвигать предложенный закон и оставить его на усмотрение даянов.

В конце своего письма раввин Лау отмечает, что «заявление Министерства юстиции указывает на то, что произошел сбой и что меморандум не был представлен на стол израильских судей до его публикации, чтобы получить их комментарии».

На прошлой неделе раввин Элиэзер Игра, даян Большого раввинского суда, также выступил против меморандума о новом законе об алиментах, представленного министром юстиции Гидеоном Сааром.

«Этот закон является очень фундаментальным изменением существующего закона, и он вредит детям Израиля», — сказал раввин Игра.

Курсор ранее писал, что Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии. Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.