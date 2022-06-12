Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии

Всего через несколько дней после неудачного голосования по продлению закона о действии израильских правовых норм для поселенцев, правительство использует вторую попытку.

Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.

Предыдущее неудачное голосование стало испытанием для ослабленной коалиции. Теперь будет использована вторая попытка возврата на пленарное заседание после того, как элементы изнутри коалиции торпедировали его в прошлый понедельник.

Этот важный для правительства закон должен быть принят до конца июня, когда истекает срок его действия.

При отсутствии большинства в Кнессете для принятия законопроекта, который касается уголовного и некоторых гражданских законов для граждан Иудеи и Самарии, коалиция еще не решила, выносить ли его на повторное голосование завтра.

«Курсор» писал ранее о словах Беннета: Наше правительство привело государство от паралича к росту. Яир Лапид тоже похвалил правительство, а затем предупредил повстанцев коалиции, чтобы они не свергали его. «Тот, кто действует сейчас безответственно, должен знать, что израильская общественность отомстит», — сказал Лапид.

Также редакция сообщала, что с законом о продлении срока действия израильского уголовного права на территории Иудеи и Самарии. Главные усилия коалиции сосредоточены на фракции арабской партии РААМ и Идит Сильман. Срок действия закона о юрисдикции на территориях истекает в конце июня.