Главный ветеринар Сафари в Рамат-Гане уволился после заявлений о сексуальных домогательствах

Доктор Игаль Горовиц, главный ветеринар Сафари в Рамат-Гане, ушел в отставку после 32 лет работы в этой должности после сообщения о том, что он домогался работниц.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Сафари, официально названное Зоологическим центром Тель-Авив-Рамат-Ган, наняло независимую компанию для расследования обвинений, выдвинутых несколькими работниками Сафари против Горовица.

Расследование показало, что Горовиц совершил «непристойные половые акты» без согласия нескольких работниц и что жалобы, поданные ими, свидетельствуют о хищническом поведении.

После того, как расследование пришло к выводу, что Горовиц не должен занимать руководящую должность в Сафари, была достигнута договоренность о его отставке, и он оставил свою должность после 32 лет работы в этой роли. Ближайшие родственники Горовица также работали или волонтерили в Сафари в течение нескольких лет.

«Мой клиент отвергает все необоснованные обвинения, выдвинутые против него», — заявил во вторник вечером в интервью KAN News адвокат Горовица.

Хотя он пояснил, что может опровергнуть каждое обвинение, выдвинутое против Горовица, нет «смысла подробно изучать обвинения», добавил адвокат.

«[Сафари] придерживается бескомпромиссной политики в отношении обеспечения рабочих безопасной рабочей средой», — говорится в заявлении сафари, переданном KAN News.

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