Главу преступной организации арестовали в родильном зале сразу после рождения дочери

Задержанный, известный как «подлец», множество раз был арестован за серьезные преступления, но в итоге его отпускали.

Полиция арестовала главу преступной организации Эяля Нагара в родительном зале всего спустя несколько минут после того, как его супруга родила дочь.

Об этом сообщает Mako.

«Вчера у него родилась дочь, и он так и не увидел ее. Как только она вышла из чрева матери, приехала полиция и забрала его», ‒ сказал на слушаниях его адвокат Несс Бен Натан, когда в магистратском суде Ашкелона проводилось обсуждение продления содержания Нагара под стражей.

36-летнего мужчина арестовали по подозрению в подсылку преступников для активации взрывного устройства в доме жителя Ашдода Авиэля Тургемана в отместку за то, что преступники от его имени были посланы для поджога его автомобиля. Представитель полиции просил суд продлить его содержание под стражей на четыре дня.

Адвокат Нагара отрицал причастность его клиента к делу и просил освободить его из-под стражи на том основании, что против него нет улик. Однако судья Раанан Гилади продлил срок содержания под стражей на четыре дня, чтобы полиция могла завершить расследование.

Несколько дней назад следователи выдали ордер на арест Нагара, но судья магистратского суда Ашкелона отклонил запрос полиции на том основании, что не было доказательств его ареста. Исследователи обратились в районный суд Беэр-Шевы, который удовлетворил апелляцию.

Нагар, известный как «подлец», много раз был арестован за серьезные преступления, но его освобождали без предъявления ему каких-либо обвинений. Он сменил криминального босса Бенни Шломо, убитого в октябре прошлого года.

На данный момент он сохраняет за собой право хранить молчание и не отвечает на вопросы следователей. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с умышленным причинением вреда с применением взрывчатых веществ и сговором с целью совершения преступления.

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