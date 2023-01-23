Названы основные угрозы для Израиля в 2023 году

Институт исследований национальной безопасности (INSS) представил специальный доклад президенту Ицхаку Герцогу о стратегических угрозах и оценке ситуации для Израиля на 2023 год.

Об этом информирует Maariv.

Так, главный вызов, на который указывают исследователи института на ближайший год, — это опасность испортить отношения с США.

Отмечается, что усиление поляризации и экстремизма внутри США подрывает «политическую формацию, поддерживающую Израиль». При том «сохранение прогрессивного лагеря молодого поколения, отрицающего легитимность Израиля и сионизма, является выражением засилья белых колонизаторов».

«Наряду с усилением антисемитизма и расизма они бросают вызов легитимности и статусу, которыми Израиль пользуется в США уже много лет», — говорится в докладе.

Второй стратегический риск, на который указывают авторы документа, — это иранская ядерная программа.

«Это самая серьезная потенциальная внешняя угроза Израилю. Ядерная программа Ирана в настоящее время находится в самом опасном состоянии в истории. К этому следует добавить продолжающееся наращивание мощи Ирана и его региональную подрывную деятельность. В области ядерных вооружений, а также в области обычных вооружений Ирана 2023 год ознаменуется дальнейшим ухудшением ситуации», — пишут авторы документа.

Также они указывают на палестинский фактор как «взрывоопасную арену».

«Конец эпохи Абу Мазена, который кажется ближе, чем когда-либо. поставит под угрозу еврейско-демократическую идентичность Израиля», — прогнозируют в INSS.

Там также отмечают, что поляризация израильского общества ослабляет социальную устойчивость, которая является «важнейшим компонентом способности Израиля противостоять внешним угрозам». Кроме того, указывается, что «растущая напряженность между арабами и евреями в стране и националистический экстремизм в совокупности являются серьезными вызовами».

Как сообщал Курсор, министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что сила сдерживания и управления вернется на первый план, а общественность будет наслаждаться чувством безопасности на улицах.

Также Курсор информировал о том, что более полумиллиона израильтян живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности.