Кнессет вновь отклонил вотум недоверия, внесенный оппозицией

Пленум Кнессета в понедельник, 23 января, отклонил вотум недоверия, представленный оппозиционными фракциями.

Об этом сообщает Maariv.

Отмечается, что документ, представленный фракцией «Еш Атид» включавший формулировку «попытка обмануть премьер-министра, ослабившего его избирателей в отношении режима революции и отмены фактической демократии» был поддержан 47 депутатами при 63 голосах против.

Согласно сообщению, предложение фракции «Государственный лагерь» о «раздутом и безудержном правительстве» было отклонено большинством в 50 сторонников против 63 противников. Еще меньше парламентариев поддержали документ о «серьезном и постоянном ущербе ценностям иудаизма» — 42 против 63.

Как сообщал Курсор, пленум Кнессета в понедельник, 16 января, отклонил вотум недоверия, представленный оппозиционными фракциями. Документ под названием «Судебная реформа в Верховном суде, единственной целью которой является полное разрушение конституционной структуры и нанесение фатального ущерба израильской демократии», предложенный на рассмотрение фракцией «Еш Атид», поддержали 53 члена Кнессета, 62 выступили против.

Ранее Курсор писал о том, что первым назначенным министром, сложившим с себя депутатские полномочия, стал министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху. 30 декабря он подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета.

Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

Также Курсор информировал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.