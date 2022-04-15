Годовая инфляция в Израиле может вырасти до 4%

Экономисты ожидают, что Центральное статистическое бюро объявит, что индекс потребительских цен (ИПЦ) за март вырос на 0,7%, а это означает, что уровень инфляции за последние 12 месяцев вырос до 4%, превысив верхний предел Банка Израиля. Целевой показатель годовой инфляции в Израиле составляет 1-3% третий месяц подряд.

Об этом сообщает Globes.

В ответ на рост инфляции Валютный комитет Банка Израиля в начале этой недели повысил процентную ставку с 0,1% до 0,35%. В своем заявлении управляющий Банка Израиля подчеркнул, что, хотя инфляция в основном была вызвана импортом товаров, она также повлияла почти на все остальные сектора экономики. Он сказал, что ожидает повышения процентной ставки до 1,5% в течение года.

Из-за резкого роста цен на сырьевые товары после российского вторжения в Украину Банк Израиля резко пересмотрел свой прогноз инфляции на 2022 год в сторону повышения с 2% до 3,6%. Банк Израиля прогнозирует инфляцию на уровне 2% в 2023 году.

Быстро сокращающийся бюджетный дефицит Израиля, который сократился всего до 1,4% ВВП за 12 месяцев до конца марта с 2,2% в конце февраля из-за высоких доходов, дает правительству возможность инициировать планы по снижению стоимость жизни.

Ранее Курсор писал, что экспорт оружия Израиля достиг рекорда в 11,3 млрд долларов. По данным Минобороны, рекордный рост экспорта оружия израильского производства в 2021 году вызван возросшим мировым спросом.

Курсор также сообщал, что Либерман и Кара договорились об экономических реформах. Израиль будет продвигать пакеты финансовой помощи для граждан, экономически пострадавших от последней волны COVID-19.

Напомним, что Банк Израиля повысил процентную ставку. Банк Израиля пытается сделать все для того, чтобы остановить растущую инфляцию. Процентная ставка по кредитам впервые за три года достигла отметки в 0,35 процента.