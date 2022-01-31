Голландское издательство приостановило выпуск книги об Анне Франк из-за вопросов об исследованиях

Издатель издания на голландском языке Амбо Антос в электронном письме своим авторам в понедельник утром заявил, что ему следовало занять более «критическую позицию» в отношении публикации.

Голландское издательство приостановило печать книги, в которой предполагалось, что еврейский нотариус предал Анну Франк, заявив, что есть вопросы по поводу исследования, стоящего за этим, согласно внутреннему электронному письму.

Об этом сообщает algemeiner.com.

«Предательство Анны Франк», выпущенное 18 января, произвело фурор, когда в нем говорилось, что следователи назвали Арнольда ван ден Берга главным подозреваемым. Позже другие исследователи подвергли эти выводы критике, заявив, что они «полны ошибок».

Издатель издания на голландском языке Амбо Антос в электронном письме своим авторам в понедельник утром заявил, что ему следовало занять более «критическую позицию» в отношении публикации.

«Мы ждем ответов от исследователей на возникшие вопросы и откладываем решение о печати еще одного тиража», — говорится в электронном письме амстердамской фирмы.

Фирма отказалась от дальнейших комментариев. Немедленного ответа на запросы о комментариях от представителей автора Розмари Салливан или англоязычного издателя книги HarperCollins не последовало.

Один из следователей, цитируемых в книге, Питер ван Твиск, сказал, что видел электронное письмо, и исследовательская группа была «полностью удивлена» его сообщением. В книге подробно изложены выводы шестилетнего расследования тайны того, как нацисты нашли тайник знаменитого автора дневников в 1944 году.

Ранее Курсор сообщал, что 38-й Иерусалимский кинофестиваль открылся премьерой мультфильма об Анне Франк.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.