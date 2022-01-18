Ученые выяснили, кто мог сдать семью Анны Франк нацистам

Члены специальной группы, которую возглавляет бывший сотрудник ФБР Винс Пэнкоук, выяснили, что семью еврейской девочки Анны Франк нацистам скорее всего сдал уважаемый в то время нотариус Арнольд ван дер Берг.
Об этом сообщает телеканал CBS News.
Главным пунктом расследования стало анонимное сообщение, которое получил отец Анны после того, как вернулся в Амстердам в конце войны. Именно автор этой записки назвал имя Ван ден Берг. В письме утверждалось, что нотариус указал нацистам на убежище, в котором скрывалась семья Франк. Сообщается, что расследованием группа занималась на протяжении шести лет.
Отметим, что во времена Второй мировой войны Арнольд ван ден Берг был очень известным и уважаемым нотариусом. Также он был членом созданного по приказу нацистов административного органа еврейского самоуправления. Сам нотариус и его дочь не были отправлены в концентрационные лагеря. Он умер в 1950 году.
Напомним, что семья Анны Франк пряталась от нацистов на протяжении двух лет. После того, как их схватили нацисты, Анна со своей сестрой были отправлен в концлагерь Вестерборк, а потом в Освенцим, а после этого в Берген-Бельзен. Именно там девочки скончались от тифа в 1944 году.
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