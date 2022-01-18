Ученые выяснили, кто мог сдать семью Анны Франк нацистам

11:02, Вчера
Общество, Интересные факты
Портрет Анны Франк фото
Портрет Анны Франк
Фото: depositphotos.com

Расследование проводилось на протяжении 6 лет.

Члены специальной группы, которую возглавляет бывший сотрудник ФБР Винс Пэнкоук, выяснили, что семью еврейской девочки Анны Франк нацистам скорее всего сдал уважаемый в то время нотариус Арнольд ван дер Берг.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

Главным пунктом расследования стало анонимное сообщение, которое получил отец Анны после того, как вернулся в Амстердам в конце войны. Именно автор этой записки назвал имя Ван ден Берг. В письме утверждалось, что нотариус указал нацистам на убежище, в котором скрывалась семья Франк. Сообщается, что расследованием группа занималась на протяжении шести лет.

Отметим, что во времена Второй мировой войны Арнольд ван ден Берг был очень известным и уважаемым нотариусом. Также он был членом созданного по приказу нацистов административного органа еврейского самоуправления. Сам нотариус и его дочь не были отправлены в концентрационные лагеря. Он умер в 1950 году.

Напомним, что семья Анны Франк пряталась от нацистов на протяжении двух лет. После того, как их схватили нацисты, Анна со своей сестрой были отправлен в концлагерь Вестерборк, а потом в Освенцим, а после этого в Берген-Бельзен. Именно там девочки скончались от тифа в 1944 году.

Ранее Курсор сообщал, что в России исключили День памяти жертв Холокоста из школьной программы.

Кроме того, мы писали, что Байден отстранил члена комиссии по охране мест Холокоста.

Еще напомним, что Германия потребовала у еврейской семьи вернуть часть репараций за Холокост.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Кальвин
ТЭГИ:
Новости по теме