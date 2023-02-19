Голосование в ООН по израильским поселениям откладывается — СМИ

В ОАЭ заявили, что, «учитывая позитивные переговоры между сторонами, мы сейчас работаем над проектом заявления президента, который позволит достичь консенсуса».

Голосование в Совете безопасности ООН по строительству новых поселений в Иудее и Самарии, запланированное на понедельник, 20 февраля, не состоится.

Об этом информирует Telegram-канал Израиль Сегодня со ссылкой на дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов.

«ОАЭ заявили Совету Безопасности ООН, что не будут проводить в понедельник голосование по проекту резолюции, требующей от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по созданию поселений на оккупированной палестинской территории», — пишет СМИ.

«Учитывая позитивные переговоры между сторонами, мы сейчас работаем над проектом PRST (заявления президента), который позволит достичь консенсуса», — говорится в ноте, отправленной в ООН в воскресенье.

Как сообщал Курсор, палестинская администрация ведет переговоры с членами СБ ООН о возможной резолюции против Израиля, в основном в связи с последним решением о строительстве в Иудее и Самарии, сообщили представители ПА и США Бараку Равиду из Axios.

Отчет следует за решением кабинета безопасности Израиля разрешить девять общин в Иудее и Самарии, которые существуют уже много лет, а некоторые из них существуют десятилетиями.

Постоянный представитель ПА в ООН Рияд Мансур направил письмо членам СБ ООН по поводу решения израильского кабинета. В письме, полученном Axios, Мансур пишет, что СБ ООН должен действовать немедленно, чтобы послать Израилю четкий сигнал против его поселенческой деятельности.

Ранее Курсор писал, что США и ЕС сделали совместное заявление о строительстве новых поселений в Иудее и Самарии. Главы МИД «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.