США и ЕС сделали совместное заявление о строительстве новых поселений в Иудее и Самарии

Главы МИД «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании и Италии во вторник, 14 февраля, выступили с совместным заявлением относительно строительства новых поселений в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает портал Walla.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что стороны «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

«Формулировка заявления идентична опубликованному вчера сообщению госсекретаря США Энтони Блинкена и не содержала осуждения Израиля, несмотря на то, что решение кабинета министров предполагало наибольшее за всю историю количество новых жилых единиц в поселениях. Высокопоставленные американские чиновники заявили, что Соединенные Штаты обратились к своим четырем европейским союзникам и предложили опубликовать совместное заявление, чтобы выступить единым фронтом против шага Израиля», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях Кабинет министров Израиля одобрил постройку девяти поселений в Иудее и Самарии. Соответствующее решение было принято по требованию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с терактом в Неве-Яакове.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

В кампании под названием «Движение на восток» Движение за суверенитет утверждает, что лучшее решение жилищного кризиса — это строительство в Иудее и Самарии. Те, кто подписал заявление, поставили свое имя под текстом, в котором говорилось: « Недостаток цен на жилье в центре страны требует масштабного строительства в прилегающих районах Иудеи и Самарии».

Декларация касалась, в частности, маршрута между Тель-Авивом и поселением Ариэль, расположенным в глубине региона Самария.

Также Курсор сообщал о том, что в Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год. За последние десять месяцев было начато строительство более 72 тысяч квартир, однако такого прироста объемов недостаточно.

Кроме этого, Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.

Напомним, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена.