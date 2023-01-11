Государство не будет разрушено ‒ Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил заявления депутата Кнессета от «Оцма Иегудит» Цвика Фогеля, призвавшего к аресту лидеров оппозиционных партий.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Это неудачное заявление, я полностью его отрицаю», ‒ сказал лидер Ликуда во время общей пресс-конференции с министром финансов Бецалелем Смотричем.

По словам Нетаниягу, он ожидал подобного поведения от лидеров оппозиции, а также призвал их осудить призывы против Ярива Левина. Премьер-министр считает, что всем политикам следует снизить уровень политической напряженности, чтобы «успокоить общественный дискурс».

«Государство не будет разрушено, демократия не будет разрушена, суть демократии больше, чем баланс между тремя ветвями власти и, конечно же, правление большинства — это уважение личности», ‒ сказал он.

По мнению Нетаниягу, суть демократии состоит в том, что споры по каким-либо вопросам решаются путем голосования, как на избирательных участках, так и в Кнессете или парламенте. При этом люди разных точек зрения могут не соглашаться друг с другом.

Далее Нетаниягу вернулся к заявлению Фогеля и сказал, что в демократических режимах лидеров оппозиции не арестовывают, как и оппозиция не должна называть новое правительство, избранное большинством, нацистским. Он добавил, что законодательство не разрешает применять насилие, перекрывать дороги и совершать другие вещи, нарушающие права каждого гражданина.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу, Смотрич и Баркат представили программу по снижению стоимости жизни.