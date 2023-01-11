Нетаниягу, Смотрич и Баркат представили программу по снижению стоимости жизни

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и министр экономики Нир Баркат представляют свою программу по снижению стоимости жизни.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Нетаниягу заявил, что приоритет нового правительства ‒ борьба с дороговизной жизни и остановка инфляции. По его словам, «мы не готовы ждать принятия бюджета, мы сделаем это сейчас».

Он заявил, что правительство заморозит повышение арноны на год, отменит последнее подорожание бензина на 10%, снизит повышение цен на воду на 70%, а также электричество подорожает не на 8%, а на 2%.

По словам Смотрича, планируются серьезные реформы, а именно:

приостановка увеличения зарплат депутатов и высшего руководства госструктур;

введение реформ, которые уберут монополии и снизят регуляции;

снижение государственного акциза на уголь;

выдача по 200 шекелей на электричество для самых слабых слоев населения для возможности обогревать квартиры зимой;

понижение налогов: семья из двух без детей ‒ 400 шекелей в месяц, с детьми.

Журналисты задали ряд уточняющих вопросов по поводу квартир и того, откуда возьмут деньги на новую политику. Им ответили, что для квартир намерены увеличивать строительство, а почти все реформы возможны благодаря перераспределению бюджета.

«Курсор» сообщал, что впервые за 35 лет в Израиле профицит бюджета.