Государство попросило суд отсрочить выполнение постановления о сносе незаконной арабской деревни

Государство в девятый раз попросило суд отсрочить выполнение судебного постановления о сносе незаконной арабской деревни Хан эль-Ахмар.

Об этом сообщает Maariv.

Хан эль-Ахмар, где проживают порядка 300 бедуинских семей, незаконно возведен на государственной земле в зоне C примерно в 10 километрах к востоку от Иерусалима. Он является неофициальным символом арабского самозахвата израильской территории.

Его обещали снести все правые партии, а впервые о сносе заговорили в 2009 году, но с тех пор деревня только расширяется, захватывая стратегические территории между Маале-Адумим и Иерусалимом.

«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме начали снос незаконных арабских построек.