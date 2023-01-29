В Иерусалиме начали снос незаконных арабских построек: первые кадры

12:42, Сегодня
Новости Израиля
восточный иерусалим фото
Фото: Википедия

В сети показали первые видео.

В Иерусалиме приступили к сносу незаконных арабских построек, что является реакцией на волну террора в стране.

Пока речь идет про 14 строений в Восточном Иерусалиме, чей статус был определен давно. 

Отмечается, что снос инициировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Сам процесс сноса ведут работники муниципалитета и Земельного управления под охраной сил полиции.

Соответствующими видео поделились телеграм-каналы Люди в черном и Голос Израиля: 

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