ХАМАС и Исламский джихад призывают активизировать атаки в Иудее и Самарии

Они призвали верующих-мусульман собраться у мечети в ближайшие дни, чтобы «помешать запланированным вторжениям».

Лидеры ХАМАСа и Палестинского исламского джихада (PIJ) в среду призвали к эскалации борьбы с Израилем, особенно в Самарии и Иудее, а также в Иерусалиме, вплоть до «освобождения Палестины».

Обращение прозвучало во время встречи в столице Ливана Бейруте между генеральным секретарем PIJ Зиядом аль-Нахале и заместителем главы политбюро ХАМАС Салехом аль-Арури.

Призыв к активизации «операций сопротивления» против Израиля прозвучал на фоне роста напряженности между палестинцами и Израилем в Иудее, Самарии и в Иерусалиме.

Палестинская администрация, ХАМАС и PIJ предупредили, что евреи планируют «штурмовать» комплекс мечети Аль-Акса (Храмовая гора) во время предстоящих еврейских праздников.

Они призвали верующих-мусульман собраться у мечети в ближайшие дни, чтобы «помешать» запланированным «вторжениям», предупредив, что израильские меры могут привести к религиозной войне в регионе.

Обе стороны «подчеркнули необходимость противостоять израильской агрессии и усилить сопротивление оккупации», — говорится в сообщении.

Террористические группировки заявили, что обсуждали готовность вооруженных группировок в секторе Газа защищать мечеть Аль-Акса, как они это делали во время прошлогодней войны между Израилем и ХАМАСом.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ не закроет Иудею и Самарию во время Пурима впервые за 5 лет. Закрытие Иудеи и Самарии всегда было стандартной практикой во время израильских национальных праздников и еврейских праздников, поскольку военные говорят, что это превентивная мера против нападений в это время, которое считается периодом повышенной напряженности.