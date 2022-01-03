ХАМАС угрожает начать похищать людей, если Израиль не согласится на обмен пленными

«Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама удерживают четырех пленных в секторе Газа, и, если мы не придем к соглашению с Израилем, ХАМАС и батальоны аль-Кассама «заставят их» сделать это, похитив еще больше жертв, — сказал Хания.

Об этом сообщает World Israel News.

ХАМАС держит тела двух солдат ЦАХАЛа, убитых ими в ходе операции «Защитный край» в 2014 году. Также предполагается, что под стражей находятся два израильских мирных жителя с проблемами психического здоровья, которые самостоятельно пересекли границу в 2014 и 2015 годах соответственно.

Однако террористическая группа никогда не позволяла Красному Кресту или любому другому стороннему наблюдателю посещать заключенных, и это лишь предположение, что они все еще живы.

Непрямые переговоры, которые Израиль в течение нескольких месяцев вел с террористической организацией через египетских собеседников, похоже, прекратились, поскольку обе стороны занимают позиции, неприемлемые для другой.

Согласно октябрьскому отчету, опубликованному в катарском СМИ, в качестве предварительного условия для переговоров об обмене пленными, ХАМАС требует свободы 48 человек, которые были повторно арестованы Израилем после того, как они вернулись к своей террористической деятельности после их освобождения в тюрьме.

В 2011 году Израиль освободил 1027 террористов в обмен на солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита, которого ХАМАС схватил в ходе трансграничного рейда пятью годами ранее. Это была самая высокая цена, которую Израиль когда-либо платил за одного солдата, включая террористов, которые в совокупности несли ответственность за смерть 569 израильтян, согласно заявлению, сделанному в то время военным лидером ХАМАС Ахмедом Джабари.

ХАМАС снова требует, чтобы Израиль освободил сотни заключенных, в том числе с кровью на руках. Среди них несколько высокопоставленных террористов, таких как лидер Фатха Марван Баргути, отбывающий шесть пожизненных заключений в израильской тюрьме, и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмед Саадат, организовавший убийство министра туризма Рехавам Зеэви.

Они также хотят свободы для шести террористов, которые ненадолго сбежали из тюрьмы строгого режима на севере Израиля в сентябре, которые являются членами конкурирующих организаций, пятеро из Палестинского исламского джихада и один из Фатха.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Беннет прокомментировал ракетный обстрел по позициям ХАМАСа.