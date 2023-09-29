ХАМАС выдвинул условия Израилю для спокойствия на границе

По предварительной информации, Израиль согласился на эти условия.

Ливанская газета «Аль-Акбар», аффилированная с «Хизбаллой» огласила условия, на которые якобы согласился Израиль ради прекращения беспорядков в районе разделительного забора.

Об этом пишут "Новости Израиля".

В частности, ХАМАС потребовал увеличения квоты рабочих, которым дано разрешение на работу в Израиле до 20 тысяч человек (сейчас таких 18 тысяч), с акцентом на то, что в течение года их число должно увеличиться до 30 тысяч. Вместе с тем ХАМАС хочет увеличения катарского гранта для покрытия нового числа бедных граждан в связи с ростом уровня бедности в секторе Газа до более чем 70% граждан. Отмечается, что посол Катара во время своего недавнего визита в сектор Газа поддержал это требование.

Третье условие - Храмовая Гора и мечеть Аль-Акса. ХАМАС заявил, что прекращение беспорядков «будет на один день, в четверг, и намекнул, что «группировка «Мятежная молодежь» на границе усилит свои действия, если произойдет нападение на город Иерусалим в период праздников».

Посредничество Катара, Египта и ООН в последние дни продолжалось более интенсивно, и им удалось достичь формулы успокоения ситуации.

Ранее "Курсор" писал о том, что ХАМАС, «Исламский джихад» и НФОП выступили с новыми угрозами в адрес Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».