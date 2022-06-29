Хаос в Бен-Гурионе: глава аэропорта выступил с заявлением

Глава аэропорта Бен-Гурион заявил, что отмена рейсов уменьшит очереди, но повысит цены. Он надеется нанять сотрудников харедим и предложить работникам льготы за обучение в университете.

Директор международного аэропорта Бен-Гурион извинился за хаос на аэродроме, но сказал, что это произошло потому, что он не хотел отменять рейсы, поскольку это может привести к повышению цен.

«Это не тот уровень обслуживания, который мы должны предоставлять пассажирам, желающим выехать за границу», — признал Шмуэль Закаи, выступая во вторник в новостях на 12 канале.

«Я разрешил плотный график рейсов, чтобы обеспечить конкуренцию на рейсах за границу, чтобы цены не росли. Выбирая между длинными очередями в аэропорту Бен-Гурион и отменой рейсов, мы выбрали первый вариант в интересах израильского потребителя», — сказал он.

Закаи добавил, что предпринимаются усилия по набору новых сотрудников, а также по переобучению существующих работников, чтобы они могли помочь с проверкой безопасности, и сказал, что предпринимаются усилия по найму ультраортодоксального персонала.