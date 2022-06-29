Хаос в Бен-Гурионе: глава аэропорта выступил с заявлением

Глава аэропорта Бен-Гурион заявил, что отмена рейсов уменьшит очереди, но повысит цены. Он надеется нанять сотрудников харедим и предложить работникам льготы за обучение в университете.
Директор международного аэропорта Бен-Гурион извинился за хаос на аэродроме, но сказал, что это произошло потому, что он не хотел отменять рейсы, поскольку это может привести к повышению цен.
«Это не тот уровень обслуживания, который мы должны предоставлять пассажирам, желающим выехать за границу», — признал Шмуэль Закаи, выступая во вторник в новостях на 12 канале.
«Я разрешил плотный график рейсов, чтобы обеспечить конкуренцию на рейсах за границу, чтобы цены не росли. Выбирая между длинными очередями в аэропорту Бен-Гурион и отменой рейсов, мы выбрали первый вариант в интересах израильского потребителя», — сказал он.
Закаи добавил, что предпринимаются усилия по набору новых сотрудников, а также по переобучению существующих работников, чтобы они могли помочь с проверкой безопасности, и сказал, что предпринимаются усилия по найму ультраортодоксального персонала.
«Мы взяли 400 сотрудников Управления аэропортов, которые не работают в сфере безопасности, и переквалифицировали их в инспекторов безопасности», — сказал он.
«Я также разрешил набирать больше молодых людей для работы в наземных службах в аэропорту, и мы также занимаемся набором работников из ультраортодоксальной общины», — сказал он.
Закаи также сказал, что сотрудники аэропорта должны быть включены в программы, которые предлагают помощь в обучении в университете, чтобы привлекать новых работников и удерживать существующий персонал.
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