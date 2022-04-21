Хапоэль Беэр-Шева обыграл Маккаби Тель-Авив и вышел в финал Кубка Израиля

Южане одержали вторую победу над «желтыми» на этой неделе. Теперь Хапоэль-Шева сразится с Маккаби Хайфа в финале 24 мая.

Впервые с сезона 2016/17 Маккаби Тель-Авив завершит сезон без титула — ни на чемпионате, ни на Кубке, ни даже на Кубке Тото.

Вчера вечером Хапоэль Беэр-Шева заслуженно победила обладателя кубка со счетом 1:3 и в финале встретится с Маккаби Хайфе.

סיום בבלומפילד pic.twitter.com/wcWaCkleV6 — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) April 20, 2022

Джордже Йованович воспользовалась серией ошибок в защите Хапоэля БШ и забил первый гол в игре.

Очень быстро Беэр-Шева освободилась от паники, начала доминировать и Мариано Барейро,Юлжин Ансах и Ротем Хатуэль забили голы.

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Бросание вещей фанатов «Маккаби» во вратаря Хапоэля БШ заставило рефери дважды останавливать игру, но в конце концов игру возобновили, и БШ справедливо отпраздновал выход в финал кубка.

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