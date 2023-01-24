Хизбалла ослепляет жителей Метулы лазерами

Террористы «Хизбаллы» каждый вечер в течение последних нескольких недель ослепляли жителей Метулы лазерными указками.
Об этом сообщает канал Kan 11.
Сообщается, что террористы стоят примерно в 180 метрах, на холме с видом на населенный пункт, и используют сильные лазерные лучи, чтобы ослепить тех, кто идет по восточной набережной, тех, кто передвигается в транспортных средствах, а также жителей, находящихся внутри домов.
Еще несколько дней назад в Метулу был помещен прожектор, чтобы освещать территорию Ливана и удержать ливанцев подальше от холма, с которого они преследуют жителей. Но это не решило проблему. Северное командование ЦАХАЛа обратилось к силам UNIFIL в Ливане, которые пообещали вмешаться, но пока попытки ослепления продолжаются и у ЦАХАЛ пока нет реального ответа на проблему. Помимо преследований и угроз для жителей, существует опасение, что лазер может вызвать необратимое повреждение глаз и даже слепоту жителей.
В последние годы ЦАХАЛ возводит стену высотой примерно 15 м с целью предотвратить проникновение из Ливана на территорию Израиля. Однако террористы «Хизбаллы» придумали простое решение и просто подняли свою наблюдательную башню.
הנשק החדש של חיזבאללה: ההטרדה הלילית של ארגון הטרור
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— כאן חדשות (@kann_news) January 23, 2023
Представитель ЦАХАЛа заявил: «Силы ЦАХАЛ ежедневно работают над обеспечением безопасности жителей северного сектора вдоль ливанской границы. ЦАХАЛ находится в тесном контакте с жителями этого сектора и постоянно сотрудничает с ними для укрепления чувство безопасности в этом районе наилучшим образом».
Ранее Курсор писал, что Хизбалла резко усилила присутствие на границе с Израилем — СМИ. Ливанская террористическая группировка Хизбалла резко усилила свое присутствие на северной границе Израиля.
Курсор сообщал, что Израиль раскритиковал представителя ООН за дружелюбное обращение к «Хизбалле».