Израиль раскритиковал представителя ООН за дружелюбное обращение к «Хизбалле»

Представитель ООН в Ливане подвергается критике со стороны израильского чиновника за выражение благодарности «Хизбалле» после убийства миротворца ООН в районе, контролируемом террористами.
Джоанна Вронецка, являющаяся специальным координатором ООН по Ливану, поблагодарила представителя «Хизбаллы» «за экскурсию по приоритетным для Ливана вопросам».
Она написала в Twitter, что тур охватывал такие темы, как «выборы нового президента, функционирование государственных институтов и влияние региональных и международных событий на страну».
В прошлом месяце миротворца ООН застрелили, когда он ехал в автомобиле ООН в контролируемом «Хизбаллой» районе Южного Ливана. Террористическая группа передала подозреваемого в убийстве ливанским следователям, но неясно, является ли подозреваемый членом «Хизбаллы».
Джошуа Зарка, заместитель генерального директора министерства иностранных дел, высмеивает заявление Вронецки и обвиняет в убийстве «Хизбаллу».
«Это правда? Официальный старший представитель ООН благодарит террористическую организацию, ответственную за убийство миротворца ООН», — говорит он.
Ранее мы рассказывали о скандальном голосовании в ООН, где десятки стран призвали Израиль к отмене шагов, предпринятых против ПА. Это произошло после того, как Генеральная Ассамблея ООН одобрила выдвинутую палестинцами резолюцию с просьбой к Международному суду оценить израильско-палестинский конфликт, израильскую «аннексию» и «правовой статус оккупации».