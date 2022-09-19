Храмовую гору за последний год посетили рекордное количество раз

Это данные количества посещений Храмовой горы, а не посетителей, поэтому неясно, отражает ли статистика значительный рост числа паломников или одни и те же евреи стали совершать поездки чаще.

Согласно данным активистов, за последний год Храмовую гору посетили более 50 тысяч раз, что является рекордным показателем и почти вдвое больше, чем в 2020 году. Сейчас полиция готовится к напряженному праздничному сезону.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

По данным группы, по состоянию на прошлый четверг евреи посетили святое место 50 000 раз и ожидается, что в преддверии нового года паломничество будет еще больше. Но это цифры количества посещений Храмовой горы, а не посетителей, поэтому неясно, отражает ли статистика значительный рост числа паломников или одни и те же евреи стали чаще совершать поездки на святое место.

В воскресенье, 18 сентября, израильская полиция предупредила о возможных беспорядках в преддверии предстоящего праздничного периода, который начнется в следующее воскресенье вечером с Рош ха-Шана и продолжится до середины следующего месяца до праздника Симхат Тора, 17 октября.

Активисты отметили, что пока это самое большое количество посещений Храмовой горы евреями с тех пор, как это место перешло в руки Израиля во время Шестидневной войны 1967 года, и, таким образом, самое большое количество посещений Храмовой горы с тех пор, как в 70 году н.э. был разрушен Второй Храм.

«Курсор» писал ранее, что вокруг Иерусалима разместят тысячи полицейских, поскольку поступали предупреждения о возможных терактах в праздничные дни.