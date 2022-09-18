На фоне угрозы терактов: в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям

Израильская полиция заявила о подготовке к активизации усилий по обеспечению безопасности израильтян и туристов во время предстоящих еврейских праздников.

Во время брифинга правоохранители сообщили, что сосредоточат усилия на массовых мероприятиях в Старом городе Иерусалима и у Стены Плача, в том числе на селихот-молитвах перед Рош ха-Шана и перед Йом-Киппуром, а также на благословениях священников в течение недели Суккот. Большие толпы также ожидаются на Симхат Тора.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Журналистам рассказали, что вокруг Иерусалима разместят тысячи полицейских, а также о том, что в праздничные дни поступали предупреждения о возможных терактах.

Ранее мы рассказывали, что в Умани ввели запреты на период празднования Рош ха-Шана. О новых правилах, которые важно знать паломникам, подробно читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что полицейские арестовали четверых террористов и изъяли у них оружие, из которого стреляли в авто раввина Давида. Это произошло в селе Джамаин.

Помимо этого, суд вынес приговор 40-летнему мужчине, пытавшемуся похитить 11-летнюю девочку в Ашкелоне.

«Я вырвала его руку изо рта и начала кричать. а потом я упала на дорожке, и он ударил меня», – описала происшествие пострадавшая.

За это правонарушитель проведет в тюремном заключении 28 лет, что предусмотрено решением окружного суда Беэр-Шевы.