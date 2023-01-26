Иерусалим продвигается вперед с планами реконструкции города

На этой неделе одобрили планы капитальной модернизации трех исторических районов Иерусалима, в рамках которых город надеется добавить 850 новых домов в Катамоним, Кирьят-ха-Йовель и Арнону.

Об этом сообщает Kol Hair.

В планы также входит размещение коммерческих и офисных помещений, новых общественных зданий и открытых пространств. Хотя район Катамоним состоит из малоэтажных зданий, многие из них построили в начале прошлого века.

Город продвигается вперед с планами добавить два 32-этажных здания, предлагая 300 новых домов на улице Сан-Мартин. Из них 60 будут небольшими квартирами площадью до 55 квадратных метров.

В многоэтажных зданиях также будет место для магазинов и офисов, а на крышах будет зеленая зона, открытая как для жителей, так и для широкой публики, также обещают детский сад и синагогу. Существующие 4 и 5-этажные дома в этом районе (около 85 домов) отремонтируют в рамках проекта.

В микрорайоне Арнона хотят построить три 26-этажных дома на улице Шалом Иегуда, в которых будет сдано 385 домов, 77 из которых будут малогабаритными квартирами. Эти здания также будут предназначены для размещения магазинов, общественных зданий и коммунальных служб.

Планы по модернизации района предусматривают расширение дорог и парков для облегчения доступа жителей к легкорельсовому транспорту на Хеврон-роуд.

В Кирьят-ха-Йовеле запланирована постройка 30-этажного здания на улице Хаима Хабиба, в результате чего в этом районе появится 178 новых домов, 32 из которых — небольшие квартиры. Также здесь будет дом культуры, широкие дороги и детский сад, который заменит 4 и 5-этажные жилые дома.

В генеральном плане района Иерусалима подчеркивается необходимость застройки в направлении вверх, чтобы удовлетворить существующий и будущий спрос на жилье. Отдельное 40-этажное здание для Кирьят-ха-Йовеля уже находится в стадии планирования, а 30-этажное здание в настоящее время строится в Тальпиоте.

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