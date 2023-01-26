В каких городах Израиля за последний год заметно подорожала аренда жилья

В течение 2022 года в некоторых израильских городах существенно подорожала аренда жилья. Например, в Нетании стоимость аренды 4-комнатной квартиры увеличилась на 30 процентов — до 6827 шекелей в месяц.

Такие данные предоставил интернет-портал yad-2.

На втором месте в списке оказался город Хариш, где аренда недвижимости выросла 21,2 процента — до 3359 шекелей, и третье место досталось Тира ха-Кармелю с ростом в 20,6 процента. Далее следует Иерусалим, где за 2022 год арендная плата поднялась в среднем на 18 процентов, а замыкает пятерку Петах-Тыква, где стоимость аренды возросла на 15 процентов.

А вот в Кирьят-Гате съемное жилье подешевело, например, аренда 4-комнатной квартиры снизилась на 3,6 процента, а в Сдероте — на 3,2 процента, в Беэр-Шеве — почти на 5 процентов.

К слову, индекс жилищных услуг Израиля, который измеряет арендную плату, вырос на 6,3 процента в 2022 году, что является самым высоким годовым показателем за последние 15 лет.

«Курсор» писал ранее, что несмотря на то, что в начале недели цены на недвижимость в Израиле замедлились, они продолжаются оставаться на высоком уровне. В некоторых районах за 2022 год стоимость квартир подскочила в несколько раз. Сайт МАДЛАН проанализировал данные и назвал самые дорогие микрорайоны страны.

Еще мы писали, что темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале 2022 года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.