Иерусалимский кинофестиваль объявил даты проведения

Синематека Иерусалима объявила, что 39-й Иерусалимский кинофестиваль пройдет в этом году с 21 по 31 июля. На протяжении почти четырех десятилетий фестиваль проводился в июле, так что это знаменует собой возвращение к традиции после отсрочек и онлайн-фестиваля в 2020 году, а также фестиваля, проведенного в августе 2021 года.

Фестиваль 2022 года также вернется к традиции, приняв иностранных гостей, которые не смогли приехать прошлым летом из-за пандемии. В то время как фестиваль 2021 года был оживлен участием Квентина Тарантино, жителя Тель-Авива, участники 2022 года приедут из-за рубежа. На фестивале будет представлено более 200 фильмов из 50 стран, в том числе фильмы, премьеры которых состоялись на Каннском, Берлинском, Венецианском фестивалях, в Торонто, Сандэнсе и других. Кроме того, в нем состоятся праздничные премьеры новейших израильских фильмов и множество специальных мероприятий.

Первый показ пройдет в амфитеатре у бассейна Султана, и его посетят около пяти тысяч зрителей.

«Курсор» писал ранее, что Максим Галкин жестко высказался о войне в Украине, заявив, что как раньше уже никогда не будет.