Игроки сборной Беларуси станцевали с хасидами в аэропорту Бен-Гурион

Это произошло после поражения в игре против израильтян.

Игроки сборной Беларуси станцевали с бреславскими хасидами в аэропорту Бен-Гурион.

Это произошло сразу после поражения в игре со сборной Израиля.

Напомним, что вчера, 12 сентября, состоялся матч отборочного турнира Чемпионата Европы между сборными Израиля и Беларуси, который прошел на стадионе "Блумфилд". Наши спортсмены одержали вверх со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил игрок сборной Израиля Габи Каниховски уже в дополнительном время. Этот триумф позволил Израилю занять третье место в группе I.