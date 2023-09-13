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Игроки сборной Беларуси станцевали с хасидами в аэропорту Бен-Гурион

18:39, Вчера
Новости Израиля, Новости СНГ, Спорт
терминал-1 в аэропорту бен-гурион фото
Фото: Moshe Shai/FLASH90
Это произошло после поражения в игре против израильтян.

Игроки сборной Беларуси станцевали с бреславскими хасидами в аэропорту Бен-Гурион.

Это произошло сразу после поражения в игре со сборной Израиля.

Напомним, что вчера, 12 сентября, состоялся матч отборочного турнира Чемпионата Европы между сборными Израиля и Беларуси, который прошел на стадионе "Блумфилд". Наши спортсмены одержали вверх со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил игрок сборной Израиля Габи Каниховски уже в дополнительном время. Этот триумф позволил Израилю занять третье место в группе I.

 

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