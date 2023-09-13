Отбор на Евро-2024: поздний гол принес сборной Израилю победу над Беларусью

Израилю предстоит решающий матч против Швейцарии.

Игрок сборной Израиля Габи Каниховски, забив гол в дополнительное время вчера во вторник, помог "сине-белым" сохранить борьбу за титул чемпиона Европы по футболу в следующем году.

ישראל 0:1 בלארוס

דקה 90+3׳

כובש השער: גבי קניקובסקי pic.twitter.com/T7YsMkhE3D — שערים בזמן אמת (@s_bzmn81972) September 12, 2023

Его гол сдвинул с места счет 0:0 на 93-й минуте матча, в котором голкипер «сине-белых» Омри Глейзер показал почти идеальную игру.

Победа со счетом 1:0 на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве позволила Израилю занять третье место в группе I.

Швейцария осталась на вершине рейтинга с 14 очками после тяжелой игры с Андоррой, занявшей последнее место, со счетом 3:0.

Румыния расположилась на втором месте после того, как они обыграли Косово со счетом 2:0 в Бухаресте.

Победа Израиля во вторник вечером принесла ему 11 очков в квалификации. Наша команда отстает от Румынии всего на одно очко.

Напомним, что только две лучшие сборные из группы получат право играть на Евро-2024 в Германии.

Отборочные матчи возобновятся 12 октября, и Израилю предстоит решающий матч против Швейцарии.

Хотя место Израиля на Евро-2024 еще не гарантировано, наша команда будет играть на Олимпийских играх 2024 года в Париже всего в третий раз в истории страны после того, как молодежная сборная обыграла Англию на турнире этим летом.

Курсор писал, что израильского футболиста официально представили в качестве игрока Баварии.