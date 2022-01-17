Индонезийская делегация прибыла в Израиль для обсуждения ситуации с COVID-19

Поскольку переговоры о нормализации отношений между Иерусалимом и Джакартой продолжаются, в последние дни делегация Индонезии посетила Израиль, чтобы узнать о его реакции на COVID-19.

Об этом сообщает jpost.com.

В состав делегации входили Национальный совет Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий и глава Национальной целевой группы по COVID Сухарьянто. В октябре 2020 года бизнесмен из Нью-Йорка Джоуи Аллахам и министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан пожертвовали 15 000 единиц Taffix, назального спрея израильского производства против COVID-19, индонезийским работникам здравоохранения и военнослужащим.

В прошлом году две индонезийские больницы вели переговоры с Медицинским центром Шиба в Тель-ха-Шомере о работе в нескольких областях, включая кардиологию, педиатрию и инфекционные заболевания.

Контакты между Израилем и Индонезией, самой густонаселенной мусульманской страной, продолжаются, особенно после того, как администрация Трампа в США попыталась убедить Джакарту нормализовать отношения в декабре 2020 года.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выяснили, когда COVID-19 теряет способность заражать клетки.

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