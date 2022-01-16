Министерство просвещения опубликовало статистику по заболевшим COVID-19 ученикам и сотрудникам школ

75 993 учащихся и 13 364 работника школ болеют в настоящее время COVID-19. Всего инфицированных в системе просвещения более 89 тысяч. Согласно данным, опубликованным сегодня министерством просвещения, более 103 тысяч школьников и почти 4,5 тысячи педагогов находятся в карантине.

Сообщается, что на данный момент учебные заведения из-за COVID-19 не посещают почти 197 тысяч учащихся и сотрудников школы. Согласно общей статистике, это всего лишь 7,2% от общего числа детей и педагогов в Израиле.

Данные предоставило новостное интернет-издание «Israelinfo» со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

Оптимистическая часть статистики минпросвещения в том, что примерно в 60% классов вообще нет инфицированных.

Половина учащихся 5-7-х классов освобождены от карантина и сделали как минимум одну прививку от коронавируса.

С 8-го по 12-й класс от карантина освобождены 64%, а в педагогических коллективах доля освобожденных — 80%.

Напомним, что 9-го января вступил в силу новый порядок карантина в школах, при котором вакцинированные и переболевшие дети продолжают учебу, если вышли отрицательными по результату теста на антиген.

Невакцинированные в любом случае отправляются в карантин: на 7 дней при отрицательном результате и на 10 дней при положительном (после повтора теста).

Напомним, ранее Курсор писал о том, что резервисты тренируются для войны с «Хизбаллой», несмотря на высокие показатели COVID-19 в ЦАХАЛе.

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