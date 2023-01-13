Информация для репатриантов: стало известно, когда прекратятся выплаты

На декабрьские выплаты пособия не хватило 20 миллионов шекелей, но эту сумму выплатят в ближайшие дни. Остальные выплаты будут прекращены.

Репатриантам, вновь прибывших в Израиль из-за войны между россией* и Украиной, обеспечивались выплаты адаптационного пособия. Однако в следующем месяце эти выплаты прекратятся.

Об этом сообщает Haaretz.

В феврале для новых иммигрантов будут прекращены выплаты субсидии. После истечения временного распоряжения правительства, министерство репатриации и абсорбции не намерено продлевать субсидирование. Часть репатриантов уже ощутили в конце декабря, что правительство не продлило им финансирование. Остальные столкнутся позже.

«В ближайшие дни мнфин выделит необходимую сумму в 20 млн шекелей, которая для завершения декабрьских платежей», — сообщили в министерстве абсорбции.

Согласно полученным данным, 23 940 семей иммигрантов уже получили хотя бы один ежемесячный платеж, а помощь будет прекращена для 26 300 человек уже в следующем месяце. Грант будет постепенно прекращен для десятков тысяч дополнительных иммигрантов в ближайшие месяцы.

Подъемные были введены предыдущим правительством в апреле 2022 года, когда многие репатрианты прибыли, спасаясь от войны. Подъемные также были предназначены для того, чтобы репатрианты быстрее освобождали номера отелей. Семья с двумя детьми получали ежемесячное пособие в 2900 шекелей, а с тремя детьми — 3400 шекелей. Если в семье не было детей, то пособие составляло 2900 шекелей.

Репатрианты приехавшие в Израиль до августа получают пособие до февраля, а прибывшие после августа — до конца нынешнего года.

Ранее Курсор писал, что новый министр алии заявил о глобальных планах по репатриации.