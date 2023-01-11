Новый министр алии заявил о глобальных планах по репатриации

Софер встретился с делегацией ортодоксальных раввинов из Северной Америки в центре Нефеш бе-Нефеш в Иерусалиме.

Министр алии и интеграции Офир Софер встретился с ортодоксальными раввинами из Северной Америки и попросил их помочь ему в том, чтобы в Израиль репатриировались целые общины.

Раввины поздравили Софера с его вступлением в должность и сказали, что помогут ему с трудностями, с которыми он сталкивается в мире алии.

Раввины сказали Соферу, что «укрепление общин олимов в Израиле побудит [американских] евреев совершить алию».

Раввины добавили, что «алия в Израиль может быть контрэффектом ассимиляции» американских евреев. Софер сказал раввинам, что он «счастлив встретиться» с ними, и добавил, что ему предлагается «услышать о проблемах [алии], трудностях и вопросах, которые возникают у сообщества олимов из Северной Америки».

Софер поделился, что поддерживает «групповую алию», то есть алию групп или целых общин в Израиль, которые живут в одних и тех же районах или муниципалитетах. «Совершение алии как группы значительно облегчит интеграцию американских евреев в Израиль», — сказал он.

Он также добавил, что «хотел бы быть в постоянном контакте» с раввинами, и сказал, что «работая вместе, мы сможем делать хорошие вещи для Государства Израиль».

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