Институт Гете перенес проведение скандальной конференции о Холокосте

После публичной критики организаторы сообщили, что мероприятие если и состоится, то в другом формате и после консультаций.

Конференция «Холокост, Накба и немецкая культура памяти» не состоится в запланированном формате и перенесено на неизвестную дату. Об этом сообщили в Институте Гете — немецкой неправительственной организации, которая анонсировала проведение мероприятия.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Отмечается, что после публичной критики институт несколько дней назад объявил о переносе конференции на следующее воскресенье, однако после беседы с председателем Израильского национального мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяном глава института Йоханнес Эберт сообщил, что мероприятие не состоится и в воскресенье, а если и состоится в будущем, то в другом формате и после консультаций.

«Следующие несколько дней мы посвятим подробному обсуждению перепланировки конференции, а также проконсультируемся с экспертами в этой области. Мы сожалеем, что противодействие мероприятию еще до его проведения не оставило нам иного выбора, кроме как снова отложить его», — говорится в заявлении института.

Как сообщал Курсор, в годовщину событий «Хрустальной ночи» Институт Гете в Тель-Авиве планировал провести конференцию под названием «Холокост, Накба и немецкая культура памяти». Мероприятие, вызвавшее большой гнев в Израиле, было инициировано Фондом Розы Люксембург немецкой партии Die Linke.

В МИД резко раскритиковали это событие и осудили его.

«Министерство иностранных дел выражает шок и отвращение перед лицом вопиющего пренебрежения Холокостом и циничным и манипулятивным намерением создать связь, вся цель которой состоит в том, чтобы опорочить Израиль», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также Курсор информировал о том, что в мае немецкая полиция арестовала 170 протеррористических активистов в Берлине, во время попытки провести так называемую 74 годовщину Накбы.