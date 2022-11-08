МИД обвинил немецкий Институт Гете в клевете о Холокосте

В годовщину событий «Хрустальной ночи» Институт Гете в Тель-Авиве проведет конференцию под названием «Холокост, Накба и немецкая культура памяти». Мероприятие, вызвавшее большой гнев в Израиле, было инициировано Фондом Розы Люксембург немецкой партии Die Linke.
Об этом пишет портал inn.co.il.
Отмечается, что МИД резко раскритиковал это событие и осудил его.
«Министерство иностранных дел выражает шок и отвращение перед лицом вопиющего пренебрежения Холокостом и циничным и манипулятивным намерением создать связь, вся цель которой состоит в том, чтобы опорочить Израиль», — говорится в сообщении.
Кроме того, МИД «призывает все вовлеченные стороны отменить возмутительное мероприятие».
Помимо этого, Центр Симона Визенталя также выразил протест против данного мероприятия.
«Это неописуемый позор. … Нет ничего плохого в том, чтобы вникать в чувства палестинцев, но пытаться сопоставить израильско-палестинский конфликт с преступлениями и убийством шести миллионов невинных евреев нацистской Германией является огромным оскорблением памяти о Холокосте, выживших, Государства Израиль и истории», — считают в Центре.
Как сообщал Курсор, в Германии попытались сократить ежегодную сумму репараций пережившим Холокост. Такое решение попытался организовать министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Это произошло через 70 лет после подписания Израилем и Германией Соглашения о репарациях. Естественно, такие действия вызвали гнев в Израиле и среди еврейских общин по всему миру, и в конце концов решение было отменено благодаря неожиданному вмешательству правительства США.
Также Курсор информировал о том, что в мае немецкая полиция арестовала 170 протеррористических активистов в Берлине, во время попытки провести так называемую 74 годовщину Накбы.