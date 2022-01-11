Инвалид ЦАХАЛа Ицик Саидиан выступил с публичным заявлением

Саидиан поблагодарил медиков за то, что спасли его, когда он поджег себя.

Инвалид ЦАХАЛа, который совершил попытку самосожжения в знак протеста против нарушения его прав, Ицик Саидиан выступил с публичным заявлением на День врача. Так, он поблагодарил сотрудников медицинского центра «Шиба» за то, что они спасли ему жизнь.

Об этом сообщает Walla.

Напомним, что Ицик Саидиан – инвалид Армии обороны Израиля, который принимал участие в операции «Несокрушимая скала» в секторе Газа. У него был диагностирован тяжелый случай посттравматического синдрома, но из-за бюрократических неприятностей ему решили не выплачивать надлежащее пособие. В результате Саидиан предпринял попытку самоубийства, но, к счастью, остался жив.

Этот инцидент привлек большое внимание общества к проблеме невыплат инвалидам в Израиля пособий.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что не так давно брат 26-летнего Ицика Саидиана рассказал о состоянии своего родственника. Так, по словам Ави, его брат чувствует себя лучше и уже может сидеть.

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