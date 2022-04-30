Иорданец попытался въехать на территорию Израиля, переодевшись в женскую одежду

На пограничном переходе Аленби на границе с Иорданией: 43-летняя палестинка, вызвала небольшое подозрение у сотрудника службы безопасности. Во время проверки выяснилось, что под женской одеждой скрывался мужчина.

Сотрудник службы безопасности на пограничном переходе Аленби на границе с Иорданией заподозрил, что 43-летняя палестинская арабка, гражданка Иордании, выдает себя за другого человека.

И оказался прав, так как проверка показала, что это 44-летний палестинский иорданец, который пытается въехать на территории Израиля по паспорту своей жены.

Он был передан для дальнейших проверок в ШАБАК и после допроса возвращен в Иорданию.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Курсор писал ранее, что бойцы ЦАХАЛа ликвидировали известного боевика в Самарии. В ПА уже сообщили, что ликвидированным террористом оказался 27-летний Яхья Али Адуан, уже неоднократно отбывавший ранее наказание за террористическую деятельность.