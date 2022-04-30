Бойцы ЦАХАЛа ликвидировали известного боевика в Самарии

В ПА уже сообщили, что ликвидированным террористом оказался 27-летний Яхья Али Адуан, уже неоднократно отбывавший ранее наказание за террористическую деятельность.

В небольшой деревне Аззун, которая находится между Калькилией и Шхемом в Самарии, бойцы ЦАХАЛа ликвидировали известного боевика. Террорист был обнаружен в ходе операции «Ночной рыцарь», которая подразумевает поиск боевиков, совершивших теракт в Ариэле.

Так, когда бойцы ЦАХАЛа зашли в деревню, арабский террорист начал бросать в них бутылки с зажигательной смесью. Он немедленно был ликвидирован. В ПА сообщили, что убитый — это 27-летний Яхья Али Адуан. Ранее он не раз был замечен в террористической деятельности. С 2010 года он был арестован несколько раз.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть ликвидацию террориста.

משרד הבריאות הפלסטיני דווח הלילה על הרוג מירי של צה»ל בעיירה עזון ליד קלקיליה, לפי ההודעה מדובר ביחיא עלי עדואן בן 27 שנפגע מירי חי בלב.

ההרוג הוא אסיר משוחרר.בתיעוד שמפרסמים הפלסטינים מהכפר נטען שההרוג עדואן נראה שהוא בריצה נפגע מהירי ונופל. צה»ל בודק את האירוע. pic.twitter.com/llkFZ16sMw — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) April 30, 2022

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в долине реки Иордан осквернен памятник израильским солдатам.

Кроме того, Курсор писал, что в Дженине ликвидирован арабский террорист Ахмад Масад.

Еще напомним, что ХАМАС угрожает выпустить по Израилю 1111 ракет одновременно.