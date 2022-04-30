Бойцы ЦАХАЛа ликвидировали известного боевика в Самарии

08:38, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
Военные ЦАХАЛа
Фото: David Cohen/Flash90

В ПА уже сообщили, что ликвидированным террористом оказался 27-летний Яхья Али Адуан, уже неоднократно отбывавший ранее наказание за террористическую деятельность.

В небольшой деревне Аззун, которая находится между Калькилией и Шхемом в Самарии, бойцы ЦАХАЛа ликвидировали известного боевика. Террорист был обнаружен в ходе операции «Ночной рыцарь», которая подразумевает поиск боевиков, совершивших теракт в Ариэле.

Так, когда бойцы ЦАХАЛа зашли в деревню, арабский террорист начал бросать в них бутылки с зажигательной смесью. Он немедленно был ликвидирован. В ПА сообщили, что убитый — это 27-летний Яхья Али Адуан. Ранее он не раз был замечен в террористической деятельности. С 2010 года он был арестован несколько раз.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть ликвидацию террориста.

 

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в долине реки Иордан осквернен памятник израильским солдатам.

Кроме того, Курсор писал, что в Дженине ликвидирован арабский террорист Ахмад Масад.

Еще напомним, что ХАМАС угрожает выпустить по Израилю 1111 ракет одновременно.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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