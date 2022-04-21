Иран: Мы арестовали трех агентов Моссада на востоке страны

Официальное информационное агентство Fares сообщило, что шпионы, служившие Израилю, были пойманы в ходе спецоперации в восточных провинциях. По версии иранцев, агенты передавали и распространяли секретные документы.

Иран арестовал трех шпионов, которых он определяет как «агентов Моссада» в ходе специальной операции прокуратуры в восточных провинциях, сообщило вчера вечером в среду информационное агентство, близкое к Революционной гвардии Фарес.

Согласно сообщению, трое, по всей видимости, граждане Ирана, были арестованы по специальному распоряжению прокуратуры после передачи и съемки секретных документов.

Обвинения Ирана в адрес активистов Моссад в регионе на этой неделе встретили холодный прием со стороны сотрудников службы безопасности Ирака. Два иракских чиновника сообщили саудовской газете Al-Sharq Al-Awsat относительно расследования атаки Корпуса стражей исламской революции по Эрбилю в прошлом месяце, что не было найдено ни одного доказательства заявлений Ирана о существовании центра израильского Моссада в городе Эрбиль.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассматривают два сценария развития событий по КСИР, которые повлияют на переговоры о новом ядерном соглашении с Ираном.

Также напомним, что Иран подтвердил перемещение центрифуги, предположительно атакованной Израилем, на подземную площадку.