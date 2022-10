Иран выпускает на государственном телевидении ролики с обещаниями уничтожить Израиль и Азербайджан

«Любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен», говорится в видео. Ролик, текст которого был на азербайджанском языке, показан через несколько дней после учений Корпуса стражей исламской революции вблизи 700-километровой границы Ирана с Азербайджаном.

Об этом 27 октября сообщает Arab news.

«Израиль… не отклоняйся слишком далеко от своего пути, не копай себе могилу своими руками… Иран заявляет об этом, чтобы Азербайджан знал и понимал… любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен», – говорится в сообщении текст песни, транслируемый по иранскому телеканалу Sahar TV.

Sahar TV channel broadcasts military exercises of the Iranian army on the Araks River pic.twitter.com/CXWUaqVTTt

— Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) October 23, 2022