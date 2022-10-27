Иран выпускает на государственном телевидении ролики с обещаниями уничтожить Израиль и Азербайджан

Тегеран продолжает угрожать Израилю и Азербайджану. В стране выпускают соответствующие ролики на государственном телевидении с обещаниями ликвидировать другие государства.

«Любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен», говорится в видео. Ролик, текст которого был на азербайджанском языке, показан через несколько дней после учений Корпуса стражей исламской революции вблизи 700-километровой границы Ирана с Азербайджаном.

Об этом 27 октября сообщает Arab news.

«Израиль… не отклоняйся слишком далеко от своего пути, не копай себе могилу своими руками… Иран заявляет об этом, чтобы Азербайджан знал и понимал… любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен», – говорится в сообщении текст песни, транслируемый по иранскому телеканалу Sahar TV.

Sahar TV channel broadcasts military exercises of the Iranian army on the Araks River pic.twitter.com/CXWUaqVTTt — Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) October 23, 2022

CaucasusWarReport, разведывательная группа с открытым исходным кодом, заявила, что «угроза впервые была открыто высказана на иранском правительственном канале Sahar в противоречивой манере, поскольку основной аудиторией канала являются иранские азербайджанцы.

Более чем 20 миллионов азербайджанцев проживают в Иране. На фоне внутренних беспорядков это беспокоит власти.

Азербайджанцы составляют около 16 процентов населения Ирана и являются крупнейшим этническим меньшинством страны. Четверть жителей Тегерана составляют именно представители этой этнической группы, многие другие живут на северо-западе, недалеко от границы с кавказским государством.

В последние годы отношения между двумя государствами становятся все более напряженными. Тегеран обвиняет Баку в дестабилизации Ирана, открыто продвигая отделение его этнических азербайджанцев. Тегеран также настороженно относится к своим отношениям с Израилем, который является крупным поставщиком оружия в Баку.

Ранее «Курсор» сообщал, что Израиль уничтожил 90 процентов военной инфраструктуры Ирана в Сирии.