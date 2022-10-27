Израиль уничтожил 90 процентов военной инфраструктуры Ирана в Сирии

Войска Израиля предотвратили попытки контрабанды Ирана по суше, морю и воздуху. Представители израильской службы безопасности заявили, что за несколько дней ЦАХАЛу удалось уничтожить 90 процентов военных операций Ирана в Сирии.

Вражеские подразделения теряют способность осуществлять дальнейшие действия.

Об этом 27 октября сообщает Walla.

Согласно отчету, израильские воздушные удары уничтожили поставки иранского оружия «Хизбалле» и другим ставленникам, оружейные заводы, которые Тегеран стремился разместить на сирийской земле. Усилия Ирана по строительству военной базы подорваны. Несмотря на напряженность между Израилем и россией* из-за Украины, протоколы по урегулированию конфликта между Иерусалимом и москвой, которые предотвращают прямой конфликт между израильскими и российскими силами, остаются в силе.

Периоды времени без авиаударов связаны с тем, что Иран приостанавливает контрабанду оружия, поскольку Тегеран ищет другие способы доставки оружия своим доверенным лицам, а не из-за проблем с рф. Источники подчеркнули, что Израиль предотвратил попытки контрабанды Ирана по суше, морю и воздуху.

Самым последним ударом по Сирии, приписываемым Израилю, стал удар по целям в районе Дамаска в пятницу возле международного аэропорта. Иерусалим сейчас особенно обеспокоен тем, что «Хизбалла» запустит те же иранские беспилотники-камикадзе, которые рф использует в Украине.

Россия сократила свои силы в Сирии и убрала сложную систему ПВО С-300, которая угрожала свободе действий Израиля в сирийском небе. Эти системы якобы отправились в Украину, где российские войска массово теряют технику в боях с украинской армией.

Ранее «Курсор» сообщил, что Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов по Дамаску в третий раз за несколько дней.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!