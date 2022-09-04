Иранские СМИ сообщают о задержании ячейки бахаев, которые шпионили на Израиль

Уточняется, что задержание проводилось сразу в нескольких иранских городах и всего под арестом оказались 12 человек.

Иранское министерство по делам разведки сделало заявление о задержании на севере Ирана членов шпионской организации, состоящей из последователей бахаизма. В субботу, 3 сентября, в нескольких иранских городах по этому подозрению были задержаны 12 человек.

Об этом пишут «Детали».

Кроме того, иранская разведка сообщила, что два лидера «бахайской сионистской организации» прошли подготовку во Всемирном доме правосудия («Бейт аль-адл») в Хайфе «под руководством сионистов» и сформировали шпионскую ячейку в иранской провинции Мазендеран.

К слову, с начала августа иранские власти серьезно взялись за иранскую бахайскую общину. За это время было зафиксировано 245 различных инцидентов, направленных против общины: аресты ее членов, разрушение их домов, конфискация имущества, обыски в частных домах и офисах, избиения, отказ в оказании медицинской помощи задержанным, а также был введен запрет на получение высшего образования для более ста молодых человек.

Ранее «Курсор» писал о том, что Моссад помог президенту Украины Владимиру Зеленскому вычислить российских шпионов. Уточняется, что выявить «кротов» среди высоких чинов спецслужбам Украины помогли разведданные данные Моссада и американского ЦРУ.