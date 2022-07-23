Моссад помог Зеленскому вычислить российских шпионов

Выявить «кротов» среди высоких чинов спецслужбам Украины помогли разведданные от Моссада и американского ЦРУ. Серию увольнений руководителей СБУ Зеленский пояснил полученной информацией о работе «не в интересах Украины».

В серии увольнений высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб и министерств присутствует «след» Моссада.

Об этом заявили украинские СМИ после комментариев президента Украины Владимира Зеленского об обнаружении высокопоставленных «кротов» во многих министерствах.

Из самых громких увольнений — Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. При этом им не предъявлено обвинений, а Зеленский прокомментировал, что увольнение связано с большим числом лиц в их ведомствах, которые не работали в интересах Украины.

Также уволены начальники СБУ в пяти областях, замглавы СБУ Владимир Горбенко. С их увольнениями связывают поразительно быстрые успехи российской армии при захвате в первые несколько часов войны Херсонской области и части Запорожской.

Украинские СМИ заявили, что в таких разоблачениях сыграла роль информация от Моссада и американской разведки. Доказательств этому не приводится, однако в таких сложных вопросах обнародования переданных данных, скорее всего, не будет.

«Курсор» писал, что Моссад похитил и допросил высокопоставленного офицера КСИР.

Наш сайт информировал, что в США обеспокоены безопасностью Зеленского. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент Voice of America Джефф Селдин, цитируя недавнее выступление Джейка Салливана, помощника президента США.