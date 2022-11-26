Иранское информагентство обвинило Израиль в кибератаках

Вскоре после сообщения о взломе израильских систем видеонаблюдения иранская газета Fars News, контролируемая КСИР, также заявила об утечке данных.

Информационное агентство Fars, освещающее протесты в Иране с позиции правящего режима, заявило о кибератаке. Во взломе базы данных правительственное издание обвинило Израиль.

После смерти Махсы Амини 16 сентября в Иране начались масштабные протесты, которые продолжаются уже два месяца.

Агентство Fars заявило, что в пятницу его сайт был взломан в результате «сложной операции и кибератаки».

«Устранение возможных ошибок может в течение нескольких дней вызывать проблемы для некоторых служб агентства «, — говорится в заявлении канала.

21 октября группа под названием Black Reward сообщила о получении доступа к документам по ядерной программе Ирана и потребовала освободить всех политических заключенных, арестованных за время протестов.

При этом в Black Reward сообщили, что они взломали сайт газеты Fars News, контролируемой КСИР. По окончании срока ультиматума в социальных сетях появились материалы, включая короткий ролик с предполагаемого ядерного объекта в Иране.

После этого Организация по атомной энергии Ирана 23 ноября признала, что одна из ее дочерних компаний стала мишенью «конкретной иностранной страны».

Иран с одной стороны и Израиль и США с другой регулярно обвиняют друг друга в кибератаках.

Ранее Курсор информировал, что иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима.